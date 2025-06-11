Товары погрузили на ракету

В Китае товары с маркетплейса доставили на ракете, успешный экспериментальный полет провела частная фирма Space Epoch. Многоразовая ракета из нержавеющей стали весом более 50 тонн и высотой с девятиэтажку стартовала с восточного побережья страны и долетела до провинции Шаньдун в центре страны за две минуты пять секунд. На борту — 20 кг товаров: открытки и продукция из магазина Национальной библиотеки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: SEPOCH Фото: SEPOCH

Для сферы глобальной логистики это революция, подчеркнул популяризатор космонавтики и блогер Виталий Егоров (Zelenyikot): «Они отрабатывали лишь один этап технологии будущей посадки, поэтому ракета вертикально взлетела и затем приводнилась в океане. В идеале так не должно быть, она должна просто совершать посадку на специальную площадку так же вертикально, используя для опоры ракетную струю, как это делают ракеты Falcon 9 первой ступени. Затем, вероятно, груз, который должен находиться в ее верхней части, будет разгружаться, ракета после обслуживания — заправляться и отправляться куда-нибудь дальше по своему почтовому маршруту.

У компании SpaceX на отработку этой технологии ушло порядка пяти лет и $1 млрд. Китайцам будет немного легче, потому что они могут смотреть на то, что сделали американцы. Пуск может оцениваться в несколько десятков миллионов долларов.

При этом запускать они таким образом смогут тонн 20, то есть гораздо меньше, чем способен даже самолет перевезти с места на место за гораздо меньшие деньги. Скорее всего, таким образом станут перемещать какое-то ограниченное количество товара в один морской контейнер, условно. Понятно, что морская логистика гораздо дешевле и выгоднее. Но сама инициатива таким образом применять ракетную технику тянет практически на революцию. В перспективе, если такие проекты действительно будут одобрены, то это означает совершенно новые направления для развития ракетостроения. И экономически это способно привнести новый источник доходов в эту отрасль, что важно вообще для развития космонавтики».

Эксперимент финансирует крупнейший китайский маркетплейс Taobao. В компании планируют оптимизировать систему и перевозить в том числе свежие продукты и хрупкие предметы, а также снабдить ракеты системой эвакуации для обеспечения безопасности груза. Однако насколько это коммерчески обоснованно, еще большой вопрос, заметил космический инженер и автор сообщества «Юра, мы справимся!» Марат Айрапетян: «В принципе, такая технология уже использовалась, но в основном в военных целях. В таких случаях по суборбитальной траектории ракета поднимается до высоты 80-100 км, и груз доставляется до определенной точки. Она применяется и для суборбитальных туристических полетов. Сейчас предположили, что эту технологию можно использовать, чтобы доставлять какие-то невоенные грузы. Эта концепция рабочая и очень логичная, но до сих пор никто до ума ее не довел, и вот в Китае ее решили протестировать. Но важно понимать, что это не так выглядит, что запустили ракету, а потом на Wildberries покупатель забрал свои заказы. Ракету до этого долгое время разрабатывали, потом на платформе, где она приземлилась, ее нужно было разобрать и так далее.

То есть это отдаленно напоминает быструю доставку в пункт выдачи, однако доводить до ума технологию еще долго.

Но китайские проекты в этой отрасли очень быстро развиваются, при этом про космонавтику в КНР мало что известно. Но многоразовые ракеты у них на довольно высоком уровне. Чтобы такая доставка встала на поток, нужно, чтобы цикл подготовки ракеты до старта и контроля после приземления максимально сокращался. Когда это произойдет, непонятно. Есть вопрос, вообще будет ли такая необходимость. Доставка грузов традиционными способами тоже работает довольно эффективно. То есть сейчас это, скорее, пиар».

Ракеты Space Epoch рассчитаны на 6,5 тонн полезного груза компания рассчитывает, что использовать одну ракету можно будет до 20 раз.

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Анжела Гаплевская