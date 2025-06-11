Главу Гагаузии оставили под домашним арестом еще на 30 дней

Районный суд Кишинева одобрил ходатайство прокуроров о продлении домашнего ареста для главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул еще на 30 дней. Ее обвиняют по четырем статьям, включая нелегальное финансирование избирательной кампании на пост главы Гагаузии в 2023 году. Адвокаты госпожи Гуцул уже заявили ТАСС, что обжалуют решение суда в Апелляционной палате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгения Гуцул

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ Евгения Гуцул

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

Ходатайство подал прокурор Адриан Скутару. 12 мая он уже добивался продления ареста для главы Гагаузии. Тогда в разговоре с журналистами он мотивировал свой запрос опасениями, что Евгения Гуцул может попытаться скрыться от уголовного преследования. В итоге ее оставили под домашним арестом до 13 июня.

Помимо нелегального финансирования правоохранительные органы Молдавии обвиняют Евгению Гуцул в фальсификации документов, деклараций и отчетов о финансировании. Политика задержали в аэропорту Кишинева 25 марта. Спустя три дня суд заключил ее под стражу на 20 дней. 9 апреля ей изменили меру пресечения на домашний арест.

Степан Мельчаков