Трамп: Китай удовлетворит потребности США в редкоземельных металлах

В рамках нового соглашения Пекин займется поставкой Вашингтону редкоземельных металлов. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Thomas Peter / Pool Photo / AP Дональд Трамп

Фото: Thomas Peter / Pool Photo / AP

«Китай предоставит металлы и любые необходимые редкоземельные металлы»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social.

Дональд Трамп добавил, что сделка завершена и ожидает подтверждения лидерами двух стран. По новым условиям в отношении китайских товаров в США будут действовать пошлины 55%, в КНР установят 10-процентные тарифы на американские товары. Помимо этого, господин Трамп объявил о предоставлении китайским студентам права на обучение в колледжах и университетах США. Президент отметил, что ему всегда была близка эта идея.

В апреле КНР ужесточила контроль на экспорт семи редкоземельных металлов, что привело к кризису автомобильного производства в США. Новое соглашение было достигнуто странами на переговорах в Лондоне 9 июня.

Об отношениях двух стран — в материале «Ъ» «На торговом фронте перемены».