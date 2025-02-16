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Суд обязал «ЭкоЮг» соблюдать график вывоза мусора в Новороссийске

Как стало известно «Ъ-Новороссийск», территориальный отдел Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Новороссийске выиграл судебный процесс против ООО «ЭкоЮг». Надзорный орган обратился в Октябрьский районный суд города после жалоб на нарушение периодичности вывоза твердых коммунальных отходов и образование стихийных свалок.

Фото: Наталья Решетняк / «Ъ-Кубань»

Фото: Наталья Решетняк / «Ъ-Кубань»

Компания-оператор объяснила срывы графика вывоза мусора чередой пожаров на мусорном полигоне и наплывом туристов летом. По словам представителей «ЭкоЮг», они были вынуждены устанавливать приоритеты по вывозу отходов, отдавая предпочтение туристическим зонам, включая набережную.

Суд отклонил аргументы ответчика о форс-мажорных обстоятельствах из-за отсутствия доказательств. В итоге «ЭкоЮг» обязали соблюдать требования СанПиН по срокам вывоза несортированных отходов: не более суток при температуре выше +5°C и не более трех суток при температуре ниже +4°C.

ООО «ЭкоЮг» — региональный оператор в Новороссийской зоне. Директором компании является Наталья Рашковецкая. Совладельцами указаны: ООО «Мортранссервис — НХБ» Давида Погосова, Руслан Тарамов и Виктор Яковлев. Чистая прибыль общества по итогам прошлого года составила 57,8 млн руб.

Как писал «Ъ-Кубань», в июле 2024 года в Новороссийске случился мусорный коллапс. В тридцатиградусную жару с контейнерных площадок города мусор не вывозился по несколько дней. Власти города были вынуждены принимать экстренные меры, организовав генеральную уборку города с привлечением сил и средств структурных подразделений.

Подробнее — в материале «“ЭкоЮг” закидали мусором».

Наталья Решетняк

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