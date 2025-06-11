Великобритания прекращает выдачу Грузии грантов на развитие демократии

Посольство Великобритании в Грузии полностью прекращает выдачу грантов, запланированных для обеспечения честности и прозрачности муниципальных выборов, назначенных на 4 октября текущего года. Об этом сообщило британское диппредставительство в Тбилиси.

В специальном заявлении посольства говорится, что из-за неопределенности, возникшей после принятия в Грузии нового законодательства, в том числе относительно так называемых иностранных агентов, а также новых правил выдачи грантов, посольство Великобритании, несмотря на скрупулезное соблюдение этих законов, не может получить от грузинского правительства ответ на запрос о выдаче гранта.

«По этой причине мы вынуждены отменить грантовые предложения, направленные на поддержку прозрачности и конкурентоспособности будущих муниципальных выборов»,— говорится в заявлении посольства.

В документе также выражено сожаление тем, что, в отличие от предыдущих муниципальных выборов, прошедших в 2021 году, правящая в Грузии партия «Грузинская мечта» и ее правительство во главе с премьер-министром Ираклием Кобахидзе до сих пор не пригласило в страну миссию наблюдателей ОБСЕ/БДИПЧ и не содействует необходимым мероприятиям по гражданскому мониторингу выборов.

Ранее, 16 апреля, парламент Грузии в ускоренном порядке внес поправку к «Закону о грантах», согласно которой любой грант (кроме грантов, предназначенных на развитие спорта) может выдаваться только с предварительного согласия правительства после изучения им каждого «грантового проекта».

В случае получения физическим либо юридическим лицом «незаконного гранта» он будет оштрафован в двойном размере полученной суммы.

Контроль за исполнением «Закона о грантах» той же поправкой возложен на Антикоррупционное бюро.

1 апреля, несмотря на бурные протесты местных НКО, политической оппозиции и западных партнеров, парламент принял «Акт о регистрации иностранных агентов», который является дословным переводом американского закона FARA (Foreign Agents Registration Act) и предусматривает в виде одной из санкций пятилетнее тюремное заключение в случае отказа от регистрации «иностранным агентом» в специальном реестре «иноагентов».

Георгий Двали, Тбилиси