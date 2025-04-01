Парламент Грузии принял американскую версию закона об иноагентах

Парламент Грузии принял в третьем, окончательном чтении новый закон об иноагентах единогласным решением, сообщает «Sputnik Грузия» в Telegram-канале. Он вступит в силу после подписания президентом и опубликования на сайте законодательного органа страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Инна Кукуджанова / ТАСС Фото: Инна Кукуджанова / ТАСС

«Восемьдесят шесть за, ни одного голоса против. Закон принят в третьем чтении»,— заявил спикер парламента Шалва Папуашвили.

В феврале правящая партия «Грузинская мечта» заявила, что инициирует новый закон об иноагентах, который будет аналогом действующего в США закона, чтобы предотвратить любые спекуляции в отношении ранее принятого грузинскими властями закона «О прозрачности иностранного влияния». Первый вариант закона касался исключительно организаций, новая версия будет распространяться и на физических лиц.

Грузинская оппозиция в 2024 году встретила инициативу о новом законе об иноагентах акциями протеста в Тбилиси, которая завершилась массовыми арестами. Участники молодежного движения «Даитове» («Оставь себе») и другие несогласные граждане пытались заблокировать стратегическую автомагистраль у торгового центра Tbilisi Mall.

Американский закон, о котором идет речь, называется Foreign Agents Registration Act (FARA). По нему организация или физическое лицо может подпадать под действие FARA только в том случае, если правительство докажет, что лицо действовало по приказу, запросу или под контролем иностранного государства. Нарушение FARA влечет за собой штраф до $250 тыс. или лишение свободы на срок до пяти лет.

Подробнее о реформе закона об иноагентах в Грузии — в материале «"Грузинская мечта" закручивает законы».