Захарова: Россия рассмотрит ноту Узбекистана из-за проверок мигрантов

Россия рассмотрит ноту Узбекистана и доведет полученную информацию до компетентных инстанций, заявила представитель российского МИДа Мария Захарова. Ранее пресс-секретарь МИД Узбекистана Ахрор Бурханов потребовал уважительно относиться к мигрантам и прокомментировать несанкционированные рейды в отношении граждан республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Захарова

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Мария Захарова

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Мария Захарова не стала комментировать суть претензии коллеги из Узбекистана. Она рассказала, что полученные «объективные сведения» ведомство передаст Узбекистану в установленном порядке.

«Прежде всего хотели бы подчеркнуть, что с Узбекистаном нас связывают прочные отношения союзничества и всеобъемлющего стратегического партнерства, и ко всем темам наших двусторонних связей мы подходим под этим углом зрения»,— сказала госпожа Захарова ТАСС.

В начале мая замминистра иностранных дел республики Бобур Усманов вызвал российского посла Олега Мальгинова. Он говорил о случаях жестокого обращения с трудовыми мигрантами из Узбекистана. Тогда страны договорились о защищать права и свобод граждан обоих государств.

Екатерина Отрашкевич