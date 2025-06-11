МИД Узбекистана потребовал относиться с уважением к мигрантам в России

Посольство Узбекистана направило в МИД России ноту с просьбой прокомментировать несанкционированные рейды силовиков на граждан республики и дать правовую оценку действиям правоохранителей. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Узбекистана Ахрор Бурханов в Telegram-канале.

По словам представителя МИД республики, у узбекистанской стороны вызывают обеспокоенность несанкционированные проверки, неуважение и грубое обращение с гражданами Узбекистана “в отдельных случаях” на территории России.

«По данному вопросу посольство Узбекистана в Москве также ведет диалог с российской стороной по соответствующим дипломатическим каналам»,— сказано в сообщении ведомства по итогам встречи по вопросам миграции представителей двух стран.