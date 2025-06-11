МВД: ликвидированы обманывавшие россиян колл-центры в Белоруссии и Узбекистане

Замначальника следственного департамента МВД России Данил Филиппов рассказал, что в Белоруссии и Узбекистане ликвидировали колл-центры мошенников, обманывавшие россиян. Он заявил, что их деятельность была прекращена в рамках «международного взаимодействия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Данил Филиппов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Данил Филиппов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Они были ликвидированы, обманывали они граждан Российской Федерации»,— сообщил господин Филиппов во время выступления в Совете федерации (цитата по «РИА Новости»). Сколько человек участвовали в работе колл-центров, не уточняется.

Представитель МВД добавил, что также пресечена деятельность подобных колл-центров в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Якутии. По данным ведомства, за пять месяцев 2025 года зафиксировано более 308 тыс. IT-преступлений. Из них более половины (188 тыс.) были совершены дистанционно.

В феврале Служба госбезопасности Узбекистана сообщила о раскрытии преступной сети, которая создала три колл-центра и обманом присваивала личные средства россиян. Были задержаны 32 человека. В отношении них возбудили уголовные дела о мошенничестве и незаконном получении компьютерной информации.

В августе 2024 года российские и белорусские правоохранительные органы пресекли деятельность международной группировки, занимавшейся хищением денег граждан обеих стран. Были задержаны около 60 человек. В Минске провели обыски в пяти колл-центрах по адресам проживания предполагаемых участников группировки.