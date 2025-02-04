В Узбекистане раскрыли сеть мошенников, обманывавших россиян

Правоохранительные органы Узбекистана раскрыли сеть мошенников, которые создали три колл-центра и обманом присваивали личные средства граждан России. Задержаны 32 человека.

«Пресечена деятельность главы группы, родившегося в 1986 году в городе Фергана, который создал преступную структуру, занимавшуюся незаконным присвоением денежных средств граждан Российской Федерации»,— сообщила Служба госбезопасности Узбекистана в Telegram-канале.

Как установило следствие, два мошеннических колл-центра находились в Фергане, еще один — в Ташкенте. Всего в них работали 32 человека. В отношении них возбуждены уголовные дела о мошенничестве и незаконном получении компьютерной информации.

Мошенники использовали персональные данные россиян, которые покупали БАДы в интернете. Они представлялись сотрудниками следственных органов и обещали компенсацию после уплаты якобы подоходного налога. Для ее получения мошенники предлагали перечислить необходимый взнос на банковскую карту, данные которой они называли. Они также утверждали, что без перевода денег получить компенсацию невозможно.

Подробнее о борьбе с телефонными мошенниками — в материале «Ъ» «Голосовые вязки».