В «Мусульманской» колбасе Сочинского мясокомбината нашли следы свинины

Россельхознадзор установил режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции Сочинского мясокомбината. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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Поводом, как уточнили в службе, стали результаты мониторинга, в ходе которого в колбасе «Молочная Мусульманская» из мяса птицы, реализуемой в торговой сети «Маяк» на территории Северной Осетии, была выявлена ДНК свиньи. В ведомстве пояснили, что использование несоответствующего маркировке сырья, независимо от его стоимости, указывает на применение компонентов неизвестного происхождения, неучтенных при производстве.

Аналогичное нарушение зафиксировано в колбасе «Мусульманская» производства группы компаний «Царицыно». Кроме того, в колбасе «Докторская» предприятия «Дубки», обнаруженной в магазинах сети «Светофор» в Краснодарском крае, выявлен незадекларированный растительный ингредиент — каррагинан.

Россельхознадзор предупредил, что при повторном выявлении подобных несоответствий экспорт указанных видов продукции может быть приостановлен. Информация о выявленных нарушениях направлена в Роспотребнадзор.

Вячеслав Рыжков