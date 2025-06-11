Задержан четвертый фигурант дела об ограблении курьера в «Москва-Сити»

Прокуратура Москвы сообщила, что задержан еще один подозреваемый в нападении в «Москва-Сити» на курьера, перевозившего крупную сумму денег. По данным ведомства, задержанный сообщал подельникам информацию о дате, месте и времени поездки курьера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram канал прокуратуры г. Москвы Фото: Telegram канал прокуратуры г. Москвы

21-летнему мужчине предъявили обвинение в совершении грабежа в особо крупном размере с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья. Ему избрали меру пресечения, но какую именно — в сообщении прокуратуры не уточняется. Это уже четвертый фигурант уголовного дела.

Инцидент произошел 25 мая возле одного из высотных зданий на улице Пресненский Вал. По версии следствия, двое подозреваемых подошли к курьеру, ожидавшему такси, несколько раз ударили его и вырвали из рук чемодан с деньгами. Было украдено 127 млн руб. Двоих предполагаемых грабителей задержали на следующий день. Ими оказались уроженцы Чечни Хамид Ибрагимов и Умар Салжиев, оба были арестованы. 2 июня был задержан третий фигурант дела.