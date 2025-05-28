Арестован один из нападавших на курьера в «Москва-Сити»

Пресненский районный суд Москвы арестовал на два месяца (до 26 июля) уроженца Чечни Хамида Ибрагимова. Он — один из двух напавших на курьера в «Москва-Сити», который перевозил чемодан со 127 млн руб. Второму фигуранту — Умару Салжиеву — огласят меру пресечения позже, сообщило ТАСС.

Во время заседания следователь рассказал, что правоохранители пока установили не всех соучастников преступления. Мужчина при задержании оказал сопротивление силовикам, из-за чего им пришлось сделать несколько предупредительных выстрелов. Похищенные деньги до сих пор не найдены, но, по версии следствия, господин Ибрагимов должен знать об их местоположении.

Сам Хамид Ибрагимов отказался отвечать на вопросы следователей. Его адвокат, по мнению правоохранителей, пыталась сорвать следственные действия, потому что мужчина «был ранен» и не мог отвечать на вопросы. Следователь предоставил медицинскую справку, согласно которой у обвиняемого диагностировали два ушиба.

Нападение на курьера произошло 25 мая: его избили по голове, угрожали ножом и выхватили чемодан с деньгами. На следующий день официальный представитель МВД Ирина Волк заявила о задержании фигурантов, против них возбудили дело о грабеже. «Ъ» накануне сообщал, что нападавшими на курьера оказались уроженцы чеченских сел Ачхой-Мартан и Керла-Юрт. Они снимали квартиры на юго-западе в Новой Москве, а после нападения скрылись на такси.

Никита Черненко