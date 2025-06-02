Задержали еще одного фигуранта дела о нападении на курьера в «Москва-Сити»

Полицейские в Ростове-на-Дону задержали мужчину, подозреваемого в нападении на курьера со 127 млн руб. в «Москва-Сити». Его планируют доставить в Москву, рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Операцию проводили при участии Росгвардии. При досмотре у мужчины нашли 220 тыс. руб. Предположительно, он получил их в награду за преступление.

Ограбление курьера произошло 25 мая. По словам потерпевшего, его избили двое неизвестных и, угрожая ножом, выхватили чемодан с деньгами. На следующий день МВД сообщило о задержании подозреваемых, по факту произошедшего возбудили уголовное дело о грабеже. 27 мая «Ъ» стало известно, что грабителями оказались двое уроженцев Чечни.

Никита Черненко