Проект капитальной стройки на пляже Ижевска переделали после критики горожанами

Разрешающий строительство гостиниц и ночных клубов на ижевском пляже проект изменений Правил землепользования и застройки города переделали после публичных слушаний, состоявшихся в апреле. В оригинальной версии планировалось разрешить безусловно возводить на городском пляже в том числе ночные клубы, боулинг-центры, аквапарки, базы отдыха и другие объекты досуга и развлечений. В целом, изменения позволят возводить на территории объекты капитального строительства высотой до 18 м и площадью до 10 тыс. кв. м с возможностью застраивать до 45% участка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Амир Закиров Фото: Амир Закиров

В апреле против предложения разрешить безусловную застройку городского пляжа вышеуказанными объектами выступили 36 горожан, проект отправили на доработку. Документы опубликованы на сайте муниципалитета.

В новой версии, представленной в мае, разрешенные виды использования (Р) земли и ряда объектов капстроительства сменили условно разрешенными (У), а значит они будут проходить через публичные слушаний. В том числе это коснулось возведения гостиниц, аквапарков, физкультурно-оздоровительных комплексов и бассейнов. Как писал «Ъ-Удмуртия», вторую версию поддержали 29 ижевчан.

Сейчас на городском пляже разрешено размещение только объектов для пляжных видов спорта площадью до 150 кв. м. Территория относится к зоне зеленых насаждений общего и ограниченного пользования.

Ранее депутат гордумы Алексей Хлебников сообщал, что на пляже планируется реализовать инвестпроект по строительству гостиницы и яхт-клуба, в связи с чем были инициированы поправки в Правила. Проект представили на городском инвестиционном совете.