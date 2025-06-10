29 ижевчан высказались за разрешение капитальной стройки на городском пляже

29 жителей Ижевска поддержали предложение разрешить строительство на городском пляже гостиниц, аквапарков и других капитальных объектов высотой до 18 м и площадью до 10 тыс. кв. м. Застраивать разрешат до половины этой площади. Такие изменения планируют внести в Правила землепользования и застройки Ижевска. Были проведены общественные обсуждения, протокол опубликован на сайте муниципалитета 10 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Амир Закиров Фото: Амир Закиров

Сейчас на городском пляже разрешено размещение только объектов для пляжных видов спорта площадью до 150 кв. м. Территория относится к зоне зеленых насаждений общего и ограниченного пользования.

Горожане указали в протоколе, что создание современного туристического кластера на пляже привлечет внимание к Ижевску и даст толчок для развития малого бизнеса. В частности, ижевчане упоминают создание акватермального комплекса, уличный бассейн и продление набережной.

Поправки позволят в дальнейшем возводить на территории среди прочего гостиницы, ночные клубы, развлекательные центры, бани и сауны. Ранее депутат гордумы Алексей Хлебников сообщал, что на пляже планируется реализовать инвестпроект по строительству гостиницы и яхт-клуба, в связи с чем были инициированы поправки в Правила. Проект представили на городском инвестиционном совете.