На городском пляже Ижевска планируют строительство гостиницы и яхт-клуба

На городском пляже Ижевска планируют реализовать инвестпроект по строительству гостиницы и яхт-клуба, в связи с чем были инициировано изменение местных Правил землепользования и застройки, рассказал депутат гордумы Алексей Хлебников изданию Udm-info.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что проект выведения пляжа в отдельную рекреационную зону (Р8) с разрешением на возведение объектов капитального строительства высотой до 18 м и площадью до 10 тыс. кв. м, из которых под застройку выделяется 45%, находится на общественных обсуждениях.

Господин Хлебников отметил, что решение об установлении зоны Р8 может быть связано с планом на реализацию инвестпроекта, ранее представленного на городском инвестиционном совете.

«Однако подобные изменения противоречат Генеральному плану города Ижевска. Согласно действующим положениям о территориальном планировании, данная территория относится к особой зоне "городского пляжа", где разрешено размещение только объектов для пляжных видов спорта»,— сказал народный избранник.

Напомним, предложения и замечания по проекту изменений Правил землепользования и застройки принимаются до 3 апреля. Сейчас пляж относится к зоне зеленых насаждений общего и ограниченного пользования, внутриквартального озеленения, где разрешено возводить объекты до 150 кв м. Поправки позволят строить на участке гостиницы, ночные клубы, развлекательные центры, бани и сауны.