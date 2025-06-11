Посол РФ снова вызван в финский МИД из-за обвинений в нарушении воздушных границ
Министерство иностранных дел Финляндии вызвало российского посла Павла Кузнецова из-за подозрения в нарушении Россией воздушного пространства страны. Накануне Минобороны страны заявило о предполагаемом вторжении российского военного самолета в финское воздушное пространство в районе города Порвоо.
«МИД Финляндии пригласил исполняющего обязанности главы миссии выступить сегодня по этому вопросу»,— сказано в сообщении ведомства Reuters.
Финские власти считают, что нарушение было допущено в 30 км к востоку от города Хельсинки, на побережье Финского залива. Министр обороны Антти Хяккянен заявила, что пограничная служба начала расследование.
Аналогичный инцидент произошел в конце мая. Тогда господину Кузнецову вручили ноту.