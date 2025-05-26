МИД Финляндии вызвал посла РФ из-за нарушения воздушного пространства

МИД Финляндии вызвал посла России Павла Кузнецова из-за якобы нарушения российскими военными самолетами финского воздушного пространства. Об этом сообщает финская телерадиокомпания Yle со ссылкой на пресс-службу МИД.

По информации Yle, пересечение границы произошло 23 мая у побережья города Порвоо. Он находится в 30 км восточнее Хельсинки на побережье Финского залива.

Послу РФ будет вручена нота с требованием объяснить случившееся. Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен ранее заявил, что к предполагаемому нарушению Хельсинки относятся серьезно.

В Yle напомнили, что в прошлый раз подобный инцидент произошел в феврале. Тогда предполагалось, что российский самолет находилось в воздушном пространстве Финляндии в районе Финского залива к западу от Ханко в течение нескольких минут.