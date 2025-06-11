50 участников спецоперации прошли отбор в программу «СВОй резерв 18»

50 участников спецоперации (СВО) прошли отбор в региональную программу «СВОй резерв 18», сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. Военнослужащих будут готовить для муниципальной и государственной службы. Обучение по программе профессиональной переподготовки Высшей школы госуправления РАНХиГС начнется 16 июня и продлится один год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Александр Журавлев отметил, что всего на участие в программе подали заявки более 570 человек из 23 регионов страны.

«Программа “СВОй резерв 18” направлена на подготовку руководителей и специалистов из числа участников и ветеранов СВО для трудоустройства в органы власти, муниципалитеты, предприятия и организации республики»,— отметил господин Журавлев.

Тем, кто не прошел отбор, предложат альтернативные варианты обучения и работы с закреплением кадрового консультанта.

Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что в конце января правительство Удмуртии совместно с РАНХиГС запустили республиканскую программу для участников спецоперации «Свой резерв 18» по переподготовке и трудоустройству бойцов на госслужбу.

Обучение будет проходить по четырем направлениям: государственная политика и система госуправления, региональное и муниципальное управление, экономика и финансы, современные технологии управления.

Кроме того, в Удмуртии запустили бизнес-акселератор для ветеранов СВО и членов их семей, направленный в том числе на адаптацию участников боевых действий. Организаторы отмечают социальную значимость программы. Однако эксперты опасаются, что в нынешних экономических реалиях начинающие предприниматели могут разочароваться в бизнесе.

Подробнее об этом читайте в материале «Солдат втянут в новое дело».