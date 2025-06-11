Рябков: ядерный потенциал РФ не пострадал при атаке ВСУ на аэродромы

Российский потенциал ядерного сдерживания «не понес ощутимого ущерба» в результате недавней атаки ВСУ на аэродромы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он считает, что Украина преувеличивает масштабы последствий.

По словам дипломата, поврежденная техника «может быть и будет восстановлена». Кроме того, не вся она подпадает под действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, добавил господин Рябков.

«Наш потенциал ядерного сдерживания... не понес существенного ущерба,— сказал замминистра журналистам в Сочи (цитата по "Интерфаксу").— Масштабы последствий этого нападения Киевом сознательно, преднамеренно, целенаправленно преувеличиваются».

Минобороны сообщало, что 1 июня Украина при помощи FPV-дронов атаковала аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. На двух из них произошло возгорание авиатехники. О пострадавших не сообщалось. Президент США Дональд Трамп заявил, что призвал Владимира Путина не отвечать на эту атаку ВСУ.

О позиции РФ — в материале «Ъ» «Владимир Путин переговорил переговоры».