Минобороны подало новый иск к «Туполеву» на 930 млн рублей

Министерство обороны РФ обратилось с иском против компании «Туполев» с требованием взыскать почти 930 млн руб. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Иск был подан 9 июня в Арбитражный суд Москвы и касается экономических споров по гражданским правоотношениям.

АО «Туполев» — российское предприятие, которое занимается проектированием и производством самолетов и ракетоносцев, входит в структуру «Объединенной авиастроительной компании» госкорпорации «Ростех».

Ранее стало известно, что Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск Минобороны к «Туполеву» на 3 млрд руб.

Министерство также требовало взыскать с организации 400 млн руб. и 360 млн руб.

Диана Соловьёва