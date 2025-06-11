Губернатор поставил задачи мэрии Красноярска после ареста главы города

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков провел рабочую встречу с заместителями мэра Красноярска и руководителями департаментов администрации города. Она состоялась через два дня после задержания главы Красноярска Владислава Логинова, который обвиняется в получении взяток на сумму свыше 180 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Глава края обозначил ключевые задачи, на которых сейчас должна сосредоточиться управленческая команда Красноярска. Особый акцент сделан на подготовке к зиме, к новому учебному году, дорожном ремонте, подготовке к юбилею города, бюджетном процессе»,— говорится в сообщении официального Telegram-канала региона.

По словам господина Котюкова, «управленческая команда города переживает, очевидно, не лучшие времена». «Юбилей города с 2028 года никуда перенесен не может быть»,— отметил губернатор. Напомним, Владислав Логинов был задержан на следующий день после праздника, посвященного 397-летию Красноярска.

10 июня Басманный суд Москвы арестовал Владислава Логинова до 4 августа. Исполняющим обязанности мэра назначен его первый заместитель Алексей Шувалов. «В соответствии с уставом города Красноярска к осуществлению полномочий главы города приступает первый заместитель, имеющий наибольший стаж пребывания в данной должности»,— пояснили в мэрии.

Валерий Лавский