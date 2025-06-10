Можно жить и в тюрьме

Управление госохраны культурного наследия Нижегородской области проанализировало, какие дома-памятники с сохранением их исторического облика можно реконструировать под многоквартирные жилые дома. В перечень попали различные ОКН: от старого тюремного корпуса на проспекте Гагарина до бывшего склада Нижегородской ярмарки. Принадлежащее бывшему главе Нижнего Новгорода Олегу Сорокину двухэтажное здание бывшего завода «Старт», выходящее на улицу Белинского, по мнению чиновников, также можно приспособить под жилье. Жилищный потенциал полусотни объектов культурного наследия решено оценить на экспертном совете в заксобрании, чтобы крупные застройщики смогли ознакомиться с данными предложениями.

Под многоквартирные дома могут приспособить 52 объекта культурного наследия

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Депутаты градостроительного комитета заксобрания Нижегородской области ознакомились с проектом возможного приспособления под многоквартирные дома объектов культурного наследия. Напомним, что Нижегородская область недавно выступила с законодательной инициативой о том, чтобы в такие проекты можно было привлекать средства дольщиков по эскроу-счетам. Соответствующие поправки будут рассмотрены в Госдуме РФ.

В продолжение этой темы областное управление госохраны ОКН оценило потенциал зданий-памятников, которые можно вовлечь в хозяйственный оборот и реконструировать под жилые дома.

В Нижнем Новгороде на месте гостиницы «Россия» инвесторы построили элитный ЖК «Георгиевский» с сохранением внешнего облика исторического здания. По словам заместителя начальника управления Игоря Петрова, частные застройщики разработали научно-проектную документацию и получили согласования по реконструкции в жилые комплексы ДК им. Ленина и Дома чекиста. Девелопер Glorax уже переделывает в многоквартирный дом историческое здание мельницы купцов Башкировых на Черниговской улице. Недавно власти согласовали проект реконструкции под жилье пятиэтажного промышленного комплекса мельницы Дегтярева.

«По нашему анализу, в регионе 52 объекта культурного наследия, которые потенциально могли бы быть использованы в качестве многоквартирных жилых домов, в случае согласия их собственников», — сообщил Игорь Петров.

В частности, он назвал двухэтажное здание бывшего оборонного завода «Старт» (исторически это казенный винный склад) на улице Белинского, 61. Собственником этого коммерческого объекта недвижимости является бывший глава МСУ Нижнего Новгорода Олег Сорокин, отбывающий десятилетний срок заключения по приговору суда. Здание давно выставлено на продажу.

В презентации управления госохраны депутатам показали, как под МКД можно приспособить бывшее общежитие мельницы Башкировых на Интернациональной улице и бывший доходный дом в Сормовском районе (Заводской парк, 2), собственник которого еще не определился с его использованием. По словам Игоря Петрова, в центре Сормова можно реконструировать и историческое здание бывшей гостиницы (торговый центр «Сормовские зори»). «Сегодня это не актуально, но в перспективе это здание вполне может быть адаптировано под жилую функцию», — отметил он.

Один из корпусов старой нижегородской тюрьмы на проспекте Гагарина, 26а также возможно перепрофилировать под жилье, следовало из презентации. Идея сделать квартиры по соседству с СИЗО-1 вызвала смешки и ехидные реплики среди депутатов. Приспособить под МКД в управлении госохраны считают возможным и бывший торгово-складской комплекс Нижегородской ярмарки на бульваре Мира, 23а, который ранее приобрела областная нотариальная палата под свой архив. Игорь Петров заметил, что, по мнению специалистов управления, жилье в этом двухэтажном здании быстро окупится.

Разрушенный профилакторий в Дзержинске, который недавно пытался продать под реставрацию «Дом.РФ», и пустующую гимназию в Лыскове также можно потенциально перестроить под многоквартирные дома.

Как пояснил докладчик, охранный статус у этих ОКН сохраняется, как и требования к лицензированным в Минкульте проектным и строительным компаниям. В Нижегородской области более 200 таких организаций, и после большого объема работ на 800-летие Нижнего Новгорода не все из них востребованы и вынуждены искать работу в других регионах.

Председатель градостроительного комитета Василий Суханов согласился, что сохранять ОКН посредством их реконструкции в МКД будет дорого.

«Дай Бог, если застройщик выйдет в ноль, но это в первую очередь вопрос репутации, сохранения нашей истории. И наша законодательная инициатива — позволить привлечь деньги соинвесторов», — заключил он.

Комитет заксобрания решил отдельно обсудить презентацию на экспертном совете, чтобы входящие в него крупные нижегородские застройщики смогли ознакомиться с перечнем ОКН.

Один из крупных застройщиков в разговоре с «Ъ-Приволжье» усомнился, что старое двухэтажное задние бывшего завода «Старт» целесообразно реконструировать под жилье: квартиры в нем будут стоить неоправданно дорого, и вряд ли кто-то захочет жить на проходной центральной улице с дорогой и трамвайной линией за окном.

«Лучше оставить его как есть — коммерческим зданием для бизнес-арендаторов. Разных идей у нас обсуждается много, но к здравому смыслу надо быть ближе», — заметил девелопер.

Роман Кряжев