Посол Дарчиев: РФ и США решили перенести переговоры из Стамбула в свои столицы

Россия и США предварительно решили перенести переговоры об устранении «раздражителей» в отношениях стран из Стамбула в свои столицы — Москву и Вашингтон. Об этом сообщил посол России в США Александр Дарчиев в интервью ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Движение вперед, хотя и вполне обратимое, все-таки есть и измеряется таким осязаемым результатом, как принятое в ходе последнего раунда консультаций 10 апреля сего года в Стамбуле предварительное решение перенести их в столицы»,— сказал Александр Дарчиев. По его словам, следующая встреча сторон пройдет в Москве.

После смены американской администрации Россия и США провели две встречи — 27 февраля и 10 апреля — с целью нормализовать работу дипмиссий и наладить двусторонние отношения. По итогу последней консультации стороны договорились упростить режим передвижения дипломатов и разработать «дорожную карту» по конфискованной российской дипсобственности.

Лусине Баласян