Избирком утвердил порог муниципального фильтра на выборах главы Среднего Урала

Кандидаты на пост губернатора Свердловской области должны заручиться поддержкой 7,9% от общего числа депутатов всех муниципальных образований региона и собрать 120-126 подписей для регистрации на досрочных выборах главы региона, следует из решения, принятого членами областной избирательной комиссии. В частности, претенденты должны получить 103-108 автографов от депутатов дум муниципальных районов, муниципальных и городских округов; 17-18 подписей — от депутатов представительных органов сельских и городских поселений.

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«Кандидат должен быть поддержан не менее чем в трех четвертях муниципальных районов, муниципальных и городских округов, что составляет 55 муниципальных районов и городских округов»,— добавили в избиркоме.

Свердловский избирком утвердил порог «муниципального фильтра» в день заседания заксобрания региона, на котором депутаты назначили досрочные выборы губернатора на 14 сентября. Вакансия возникла в связи с отставкой Евгения Куйвашева по собственному желанию. С марта регионом руководит бывший губернатор Оренбургской области Денис Паслер, который уже выиграл праймериз «Единой России» для участия в избирательной кампании. До 25 июня своих кандидатов планируют выдвинуть и другие парламентские партии.

Подробнее о планах партий по выдвижению кандидатов на выборы губернатора Свердловской области — в материале «Ъ-Урал» «Денису Паслеру по осени сосчитают».

Василий Алексеев