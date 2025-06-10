«Всегда можно найти что обсудить»

Полномочия украинской делегации — только гуманитарные вопросы: президент Владимир Зеленский вновь заявил о необходимости личной встречи с российским лидером. По его словам, только в таком формате Киев готов обсуждать тему территорий и другие самые острые моменты. В Кремле, как известно, подобный сценарий отвергли. Однако от продолжения диалога в целом Москва не отказывается. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что переговорный процесс в том или ином формате продолжится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Владимир Зеленский заявил, что так называемый территориальный вопрос обсуждать с президентом России компетентен только он. Компромисс может выглядеть следующим образом: Украина получает железные гарантии безопасности, и только тогда можно будет говорить на эту тему. То есть Киев готов отказаться от решения вопроса военным путем и сосредоточиться исключительно на дипломатии, но ни при каких условиях признавать эти регионы российскими не собирается. Что касается украинской делегации, то она имеет полномочия говорить только о гуманитарных аспектах и прекращении огня. Стоит отметить, что ничего особенно нового президент Украины не сказал. Судя по всему, сейчас на слуху третий раунд контактов в Стамбуле, состоится он или нет. Скорее всего, он все-таки будет проведен, хотя бы потому что на этом настаивают США. Возможно, он станет как бы продолжением второго, и на нем будут обсуждаться вопросы гуманитарного характера, как было сказано выше, и другие различные технические аспекты.

Между тем Дональд Трамп в последнее время, избегает украинской темы. Может быть, он умышленно держит паузу, может, ему сейчас несколько не до того, а, может, и то, и другое. Сначала в Калифорнии, в оплоте демократов, а следом и в других штатах прошли протесты против миграционной политики Белого дома. Нужно решать и вопрос с Ираном, который отказывается идти на компромисс по ядерной программе. Вместе с тем за продолжение диалога по Украине неоднократно высказывался госсекретарь Марко Рубио, да и сам Трамп тоже против того, чтобы стороны прекращали общение.

Тем временем журнал Foreign Policy изложил возможный сценарий дальнейших действий администрации 47-го президента Соединенных Штатов в отношении Москвы и Киева. Его можно озаглавить так: «Пусть дерутся в парке и дальше». Согласно ему, США не откажутся от предоставления Украине разведанных, возможно, и оружия или, скажем, средств ПВО, о чем, собственно, неоднократно просил Зеленский. Здесь проглядывает старая стратегия «управляемого конфликта» времен Байдена. Ее общий смысл в том, чтобы не допускать эскалации, а держать участников противостояния в определенных рамках. Но это не устраивает ни одну из сторон конфликта на Украине.

Как бы то ни было, похоже, Вашингтон действительно взял паузу, дабы подготовить более четкий план, потому что старые явно себя не оправдывают.

А пока Москве и Киеву предлагается не жечь мосты и обсуждать хотя бы гуманитарные вопросы. Обмены пленными, так или иначе, продолжаются. Всегда можно найти что обсудить, обходя острые углы. Да и Трампу в этом случае получится сохранить лицо, показав, что мирный процесс продвигается. А что будет дальше, покажет время. Но к какому-то финалу все это должно рано или поздно прийти.

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Дмитрий Дризе