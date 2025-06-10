Индекса биткойна на Мосбирже вырос на 3,1% в первый день торгов

Индекс Мосбиржи ПФИ Биткойна (MOEXBTC) растет на 3,1% — до $109,169 тыс., свидетельствуют данные торговой площадки. Это первое значение индекса после запуска. Параллельно на Binance курс биткойна к 14:10 мск прибавил 2,01%, достигнув $109,469 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Данные для расчета индикатора площадка берет с четырех крупнейших криптобирж: Binance, Bybit, OKX и Bitget. На странице индекса указан вес этих бирж:

Binance: 50%;

Bybit: 20%;

OKX: 15%;

Bitget: 15%.

О запуске расчета индекса биткойна в пресс-службе Мосбиржи сообщили накануне. Публиковать данные будут раз в день в 12:30 мск. Индекс рассчитывается как средневзвешенное значение цен с учетом весовых коэффициентов выбранных четырех торговых площадок.

Об операциях с криптовалютой на Мосбирже — в материале «Ъ» «Биткойну надо было срочно поторговаться».

Екатерина Отрашкевич