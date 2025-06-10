Избран новый глава Гаврилов-Ямского округа

Главой Гаврилов-Ямского округа стал Алишер Рустамов, занимавший ранее пост заместителя главы Рыбинска по городскому хозяйству. Об этом сообщает Telegram-канал «ЯПервый».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Депутаты местного совета поддержали кандидатуру господина Рустамова. Ранее губернатор Михаил Евраев сообщал, что Алишер Рустамов более 5 лет проживает в Гаврилов-Ямском округе. До этого господин Рустамов более 10 лет возглавлял Единую службу заказчика администрации Ростовского района и работал в администрации Гаврилов-Ямского района.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что глава Гаврилов-Ямского района Андрей Сергеичев был задержан по подозрению в превышении должностных полномочий. Позже арестовали его заместителя по обвинению в посредничестве во взяточничестве.

Алла Чижова