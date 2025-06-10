В Чечне задержали «оппонента» Гасанова, подозреваемого в захвате БЦ «Манхэттен»

В Чеченской республике сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в покушении на убийство и в серии рейдерских захватов Амирхана Юсупова, сообщил источник «Ъ-Урал» в силовых структурах. Следствие считает, что он причастен к серии рейдерских захватов парковочных комплексов и коммерческих зданий, в том числе бизнес-центра «Манхэттен» в Екатеринбурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«По предварительным данным, задержанный являлся давним оппонентом Марселя Гасанова, у которого, предположительно, в результате силовой акции был отнят бизнес-центр "Манхэттен"»,— сообщил источник «Ъ-Урал».

Как сообщил источник, по версии следствия, Амирхан Юсупов участвовал в криминальных конфликтах в Свердловской области, в том числе с применением огнестрельного оружия. Сейчас он находится в СИЗО. Он обвиняется в покушении на убийство двух и более лиц в составе организованной преступной группы.

Напомним, что сегодня Свердловский областной суд начал рассматривать дело Марселя Гасанова по обвинению в занятии положения «смотрящего» за Свердловской областью, а также оскорбления представителя власти и угроз сотруднику СИЗО при исполнении. Свою вину он отрицает, заявляя, что дело сфабриковано.

Напомним, захват БЦ «Манхэттен» произошел в 2022 году. Тогда претензии на него заявили две управляющие компании — УК «Кировская» и УК «Аурус». В аккаунте центра в социальной сети появилась информация о том, что в захвате участвовали 30 человек, которые «нейтрализовали нескольких сотрудников охранного предприятия» и проникли в комнату охраны.