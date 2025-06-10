Минобороны: ночной групповой удар нанесен по военным заводам в Киеве

Минобороны заявило, что в ночь на 10 июня ВС РФ нанесли удар по предприятиям авиационной, ракетной, бронетанковой и судостроительной промышленности в Киеве, а также по инфраструктуре военных аэродромов и складам боеприпасов. Были задействованы высокоточное оружие и ударные беспилотники, сказано в пресс-релизе ведомства. Все назначенные объекты поражены, отметили в пресс-службе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gleb Garanich / Reuters Фото: Gleb Garanich / Reuters

Минобороны регулярно отчитывается об ударах по военным объектам украинской армии. В апреле Россия нанесла удар по центральной артиллерийской базе вооружения ВСУ. В конце мая российские ракетные комплексы «Искандер» нанесли групповой удар по контейнеровозу в порту Одессы. Кремль говорил, что российская армия наносит удары по объектам Украины в ответ на украинские атаки на мирную инфраструктуру в России.