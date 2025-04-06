Минобороны сообщило об ударе по центральной артиллерийской базе вооружения ВСУ

Вооруженные силы России нанесли групповой удар по центральной артиллерийской базе вооружения ВСУ и предприятиям ОПК Украины, задействованным в производстве дронов. Групповой удар был нанесен высокоточным оружием воздушного и морского базирования и беспилотниками. Об этом сообщило Минобороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Цель удара достигнута. Объекты поражены»,— сообщила пресс-служба ведомства.

Также Минобороны опубликовало сводку о ходе военной операции на Украине. Подразделения группировок войск «Днепр» и «Восток» заняли «более выгодные рубежи и позиции», группировка «Центр» продвинулась в глубину обороны ВСУ. Военнослужащие «Южной», «Западной» и «Северной» группировок нанесли поражения подразделениям ВСУ в разных районах зоны проведения СВО. Кроме того, российские средства ПВО сбили управляемую авиационную бомбу JDAM производства США, а также 100 БПЛА самолетного типа, утверждают в ведомстве.