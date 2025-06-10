Дом-памятник на улице Карла Маркса в Воронеже восстановят за 55 млн рублей

ФКУ «Центр по обеспечению деятельности казначейства России» подвело итоги открытого конкурса и определило подрядчика для работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Дом врача С.В. Мартынова» на улице Карла Маркса, 55 в Воронеже. Контракт по начальной цене 55 млн руб. заключили с единственным участником торгов — ООО «НПУ Самарареставрация». Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Работы требуется выполнить с 8 июля 2025 года по 8 декабря 2026-го. Гарантия на них составит пять лет. Подрядчик должен будет отреставрировать фасад, выполнить внутреннюю отделку, обновить водопровод и канализацию, системы отопления и электроснабжения, локальную вычислительную сет и так далее.

По данным Rusprofile, ООО «НПУ Самарареставрация» зарегистрировано в 2016 году в Самаре для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Гендиректор и владелец — Владимир Фетисов. Выручка за 2024 год составила 77 млн руб., чистая прибыль — 8 млн руб.

На прошлой неделе стало известно, что воронежский минстрой объявил третий аукцион по выбору подрядчика для реставрации «Здания духовной семинарии» в облцентре.

Юрий Голубь