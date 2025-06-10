ФСБ: россиянин предлагал Украине устроить взрыв в аэропорту «Сухум»

ФСБ сообщила о задержании гражданина РФ, который, по версии следствия, планировал передать Украине схемы международного аэропорта «Сухум» для диверсии. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 274 УК РФ (шпионаж).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФСБ России Фото: ФСБ России

Задержанный работал специалистом инженерно-технической службы аэропорта. Согласно пресс-релизу ФСБ, мужчина сотрудничал с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ).

По данным ФСБ, фигурант планировал передать ГУР МОУ план-схемы аэропорта «Сухум» и прилегающей к нему закрытой парковки, используемой для приема международных делегаций. На ее территории планировалось заложить взрывчатку и устроить теракт, считает ведомство.

На допросе задержанный дал признательные показания. Он заявил, что в марте 2025 года в мессенджере с ним связался неизвестный и «предложил совместно бороться с режимом». Предложение устроить диверсию на VIP-парковке аэропорта было инициативой завербованного, следует из сообщения ФСБ.

Сегодня ФСБ также отчиталась о задержании в Краснодарском крае россиянина, которого обвиняют в подготовке теракта и сборе данных о военных кораблях. В отношении него возбудили уголовное дело о приготовлении к теракту и незаконном использовании взрывчатых веществ.