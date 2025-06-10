Задержанный ФСБ на видео признался в подготовке теракта в Новороссийске

Федеральная служба безопасности распространила видеозапись допроса мужчины, который был задержан по подозрению в работе на СБУ и подготовке теракта в Краснодарском крае. На видео гражданин дает признательные показания и заявляет, что был завербован украинской спецслужбой в начале года через мессенджер WhatsApp.

Задержанный заявил, что в марте куратор, представившийся как Владислав, отправил ему координаты тайника со взрывным устройством. По его словам, бомбу планировалось использовать «для совершения дистанционного подрыва объекта энергетической инфраструктуры города Новороссийска». Согласно представленным ФСБ кадрам, гражданин был задержан двумя сотрудниками в лесной местности. На записи последующего допроса мужчина говорит, что в тот момент как раз направлялся к тайнику. Также он утверждает, что за выполнение заданий куратора получал вознаграждение. По версии ФСБ, перед подготовкой теракта завербованный собирал информацию о передвижении кораблей Черноморского флота.

В отношении гражданина РФ 2003 года рождения возбуждено уголовное дело по статьям о подготовке теракта и незаконном обороте взрывчатых веществ. Ему предъявлено обвинение. «РИА Новости» со ссылкой на региональное УФСБ сообщает, что суд санкционировал арест фигуранта.