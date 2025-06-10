На ликвидацию разлива мазута в Керченском проливе выделили еще 1,4 млрд рублей

Из резервного фонда правительства выделят еще более 1,4 млрд руб. на ликвидацию последствий разлива мазута в Керченском проливе. Затонувшие танкеры будут дополнительно обследованы. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Поваров, Коммерсантъ Фото: Данила Поваров, Коммерсантъ

Средства направят Росморречфлоту. Он должен заняться мониторингом загрязнения водной среды, локализацией и ликвидацией загрязнений. Также за счет федерального финансирования обследуют затонувшие фрагменты судов, чтобы выявить места выходов оставшихся нефтепродуктов. Эти места должны герметизировать.

В декабре 2024 года во время сильного шторма в Керченском проливе затонули танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» с грузом мазута. По предварительной оценке, в море вылилось около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов. Из резервного фонда правительства выделили на ликвидацию последствий ЧС более 8,5 млрд руб. В мае на защиту Керченского пролива от мазута направили еще 7,5 млрд руб. В Анапе перекрывают выезды на пляжную полосу.

О последствиях ЧП — в материале «Ъ» «Крушение танкера оплатят квартирами».