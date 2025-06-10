На реконструкцию корпуса офтальмологической больницы в Воронеже отвели 85 млн

Министерство строительства Воронежской области объявило конкурс на реконструкцию здания клинико-диагностической лаборатории областной офтальмологической больницы на улице Революции 1905 года в облцентре за 84,6 млн руб. Источник финансирования — областной бюджет. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит до 1 августа разработать рабочую документацию, а затем заменить окна и двери, кровлю, лифты в трехэтажном здании, выполнить внутреннюю отделку помещений, обновить системы вентиляции, охранного видеонаблюдения, отопления, водоснабжения и водоотведения.

Работы требуется выполнить до 1 декабря 2025 года. Гарантия на них составит пять лет.

Подавать заявки на участие в конкурсе можно до 23 июня, итоги планируется подвести 26 июня.

По собственным данным, Воронежская областная офтальмологическая больница работает с 1898 года. Она рассчитана на стационарное лечение 255 пациентов и консультативный амбулаторный прием до 136 человек в день. В медучреждении оказывают как бесплатные, так и платные услуги.

Алина Морозова