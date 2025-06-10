Чемезов: оружие России доказало свою эффективность на СВО

Российское оружие приспособлено к новым задачам, условиям и угрозам, заявил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов. По его словам, оно доказало свою эффективность в ходе военной операции на Украине.

Господин Чемезов рассказал, что подавляющее большинство видов продукции госкорпорации опробовано в зоне СВО. В частности, речь идет об истребителях Су-35 и Су-57, истребитель-бомбардировщик Су-34, вертолетах Ка-52М и Ми-28НМ, танках, разных видах РСЗО.

«Интерес к нашей продукции за рубежом очень высок. Там следят за событиями на Украине, видят российское оружие в действии, а не на подиумах»,— сказал господин Чемезов в интервью журналу «Разведчик».

«Рособоронэкспорт» сообщал, что обсуждает с 20 странами более 100 проектов сотрудничества по военной продукции. Их потенциал оценивают более чем в $30 млрд. Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу считает, что на российское вооружение есть большой отложенный спрос.

Об экспорте оружия в мире — в материале «Ъ» «На полях снабжений».