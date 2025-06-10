Дрозденко поблагодарил военных за отражение атаки беспилотников в Ленобласти

Власти Ленинградской области сообщили об успешном отражении атаки беспилотников в небе над территорией региона. Об этом утром 10 июня в своем Telegram-канале заявил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Его слова также приводит пресс-служба комитета по правопорядку и безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Ленинградской области - председатель Правительства Ленинградской области Александр Дрозденко.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Губернатор Ленинградской области - председатель Правительства Ленинградской области Александр Дрозденко.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Атака БПЛА в Ленобласти отбита. Благодарю 6-ю армию ПВО и дежурные службы. Воздушная опасность в регионе снята»,— написал господин Дрозденко.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в небе над Ленобласти утром во вторник было сбито три беспилотника — в Тосненском, Ломоносовском и Гатчинском районах. От падения БПЛА никто не пострадал, ущерба нет.

Из-за случившегося в ряде районов 47-го региона отключали мобильную связь и интернет. Также ограничения на прием и выпуск самолетов вводили в петербургском аэропорту Пулково.

Андрей Цедрик