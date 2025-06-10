Небо над Пулково открыли после атаки БПЛА, однако самолеты вылетают с задержкой

В Пулково сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, вводившиеся после атаки беспилотников на Ленинградскую область. При этом самолеты из петербургского аэропорта продолжают вылетать с задержкой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

«Временные ограничения сняты с 08:04. Благодарим за понимание всех наших пассажиров. Команда аэропорта Пулково и представители авиакомпаний делают все для нормализации расписания. Однако некоторые изменения будут вноситься»,— говорится в сообщении управляющей компании ООО «Воздушные ворота Северной столицы».

Согласно данным онлайн-табло Пулково, утром 10 июня в петербургском аэропорту задержаны и отменены более двух десятков рейсов — несколько на Москву, а также в Анталью, Сочи, Тамбов, Ухту, Нарьян-Мар, Казань, Архангельск, Нижнекамск и т.д. В пресс-службе Пулково заявили, что пассажирам задержанных рейсов предоставлены вода и питание — согласно Федеральным авиационным правилам.

«Ъ-СПб» писал, что утром во вторник, 10 июня, на территории Ленобласти был объявлен режим воздушной опасности, шло отражение атаки БПЛА. В ряде районов ввели ограничения мобильной связи и интернета. Небо над Пулково было закрыто с 04:55.

Андрей Цедрик