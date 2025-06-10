Аэропорты в Казани и Нижнекамске возобновили работу

В аэропортах Казани и Нижнекамска (Бегишево) сняли ограничения на прием и отправку самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов. Работу также возобновили аэропорты в Ижевске и Кирове.

Ранее стало известно, что в аэропорту Казани из-за ограничений задержаны 34 авиарейса. Сегодня утром Нижнекамский и Елабужский районы Татарстана были атакованы БПЛА.

Диана Соловьёва