Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Аэропорты в Казани и Нижнекамске возобновили работу

В аэропортах Казани и Нижнекамска (Бегишево) сняли ограничения на прием и отправку самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов. Работу также возобновили аэропорты в Ижевске и Кирове.

Ранее стало известно, что в аэропорту Казани из-за ограничений задержаны 34 авиарейса. Сегодня утром Нижнекамский и Елабужский районы Татарстана были атакованы БПЛА.

Диана Соловьёва

Новости компаний Все