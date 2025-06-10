В аэропорту Казани задержаны 34 рейса на фоне ограничений

В международном аэропорту Казани задерживаются 15 рейсов на вылет и 19 рейсов на прилет. Информация об этом появилась в онлайн-табло воздушной гавани.

На вылет из Казани задержаны самолеты в Москву, Санкт-Петербург, Усинск, Батуми, Шарм Эль Шейх, Стамбул, Горно Алтайск, Сочи и др. Время задержек рейсов составляет от 10 минут до 4 часов 45 минут.

Время прибытия в Казань перенесли у самолетов, вылетающих из Москвы, Санкт-Петербурга, Кемерово, Челябинска, Перми, Астаны, Шарм Эль Шейха, Антальи, Батуми и др. Время задержек рейсов составляет от 25 минут до 5 асов 15 минут. Сегодня утром в аэропорту Казани были введены ограничения на прием и отправку самолетов. Также был закрыт аэропорт в Нижнекамске на фоне режима беспилотной опасности.

В небе над Татарстаном были уничтожены 4 беспилотника.

Диана Соловьёва