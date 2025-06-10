Татарстан атаковали четыре беспилотника

В небе над Татарстаном ночью с 21:50 9 июня до 05:50 10 июня были уничтожены четыре беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Руководители Нижнекамского района Радмир Беляев и Елабужского района Рустем Нуриев в своих Telegram-каналах рассказали, что сегодня утром системы ПВО отразили атаки БПЛА. Сообщается, что пострадавших нет. Радмир Беляев уточнил, что в результате атаки БПЛА технологический процесс предприятий не был нарушен.

Сегодня утром в Татарстане был объявлен режим беспилотной опасности. Также были введены ограничения на работу двух аэропортов в Казани и Нижнекамске. Время закрытия воздушных гаваней не уточняется. Сообщения об ограничениях были опубликованы в 3:35 и 4:55.

Всего ночью в регионах России было уничтожено 102 БПЛА.

Диана Соловьёва