Дуров рассказал об условиях содержания в тюрьме во Франции

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что во французской тюрьме находился в одиночной камере. Он смог заниматься спортом, несмотря на отсутствие доступа в спортзал. Кроме того, для него сделали исключение по режиму питания.

«Я не ем мясо, не ем фастфуд, рыбы было достаточно»,— сказал Павел Дуров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Бизнесмен добавил, что делал по 200 отжиманий и 200 приседаний утром, потом повторял подходы.

Основателя Telegram задержали в аэропорту Парижа в августе 2024 года. Ему предъявили обвинение в отказе от сотрудничества с правоохранительными органами и властями Франции, а также в ненадлежащем предоставлении услуг шифрования данных в его мессенджере. Господин Дуров вышел на свободу под залог €5 млн, однако запрет на выезд из страны сохранялся до весны этого года.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Павел Дуров улетел, но обещал вернуться».

Елизавета Шмакова