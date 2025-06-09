HBO утвердила актеров на роли Драко Малфоя и Дурслей в сериале о Гарри Поттере
Локс Пратт сыграет Драко Малфоя в новом сериале о Гарри Поттере от HBO. Роль Петунии Дурсль получила Бел Паули, Вернона Дурсля — Дэниел Ригби. Об этом сообщает Deadline.
Остальные утвержденные актеры:
- Джонни Флинн — Люциус Малфой («Однажды в Нью-Йорке»);
- Кэтрин Паркинсон — Молли Уизли («Шерлок»);
- Берти Карвел — Корнелиус Фадж («Корона»);
- Лео Эрли — Шеймус Финниган;
- Алессия Леони — Парвати Патил;
- Сиенна Муса — Лаванда Браун.
Ранее HBO объявила имена актеров, сыграющих «золотую троицу». Роль Гарри Поттера сыграет Доминик Маклафлин. Рона Уизли — Аластер Стаут, Гермиону Грейнджер — Арабелла Стэнтон. Роль Альбуса Дамблдора в сериале получил Джон Литгоу, известный по фильму «Конклав». Минерву Макгонагалл сыграет Джанет Мактир («Миссия невыполнима», «Малифисента»).
Сериал по книгам Джоан Роулинг о Гарри Поттере снимает телекомпания HBO совместно с Warner Bros. Discovery. Variety пишет, что съемки начнутся летом. Премьера сериала ожидается в 2026–2027 годах.
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