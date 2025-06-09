HBO утвердила актеров на роли Драко Малфоя и Дурслей в сериале о Гарри Поттере

Меллинг положительно отнесся к изменению в своей фигуре, сказав, что ему теперь проще будет начать новую карьеру, избавившись от стереотипа, связывающего его исключительно с Дадли. В 2009 году он дебютировал на сцене Национального молодежного театра в пьесе «Мамаша Кураж и ее дети» вместе с Фионой Шоу, которая играла его мать Петунию Дурсль в фильмах о Гарри Поттере. С тех пор служит в театре, активно снимается в кино

Фото: Peter Nicholls / Reuters