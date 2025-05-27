HBO утвердила главных героев в сериал о Гарри Поттере

Роль Гарри Поттера в одноименном сериале от HBO сыграет Доминик Маклафлин. Рона Уизли сыграет Аластер Стаут, Гермиону Грейнджер — Арабелла Стэнтон. Прослушивание на главные роли прошли более 30 тыс. детей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Слева направо: Арабелла Стэнтон (Гермиона Грейнджер), Доминик Маклафлин (Гарри Поттер) и Аластер Стаут (Рон Уизли) Фото: HBO / Aidan Monaghan / HBO Джон Литгоу (Альбус Дамблдор) Фото: Danny Moloshok / Reuters Джанет Мактир (Минерва Макгонагалл) Фото: Vianney Le Caer / Invision / AP Паапа Эссиеду (Северус Снейп) Фото: Vianney Le Caer / Invision / AP Ник Фрост (Рубеус Хагрид) Фото: @friedgold Люк Таллон (Учитель Квиррелл) Фото: Frank Augstein / AP Пол Уайтхаус (Аргус Филч) Фото: Peter Nicholls / Reuters Следующая фотография 1 / 7 Слева направо: Арабелла Стэнтон (Гермиона Грейнджер), Доминик Маклафлин (Гарри Поттер) и Аластер Стаут (Рон Уизли) Фото: HBO / Aidan Monaghan / HBO Джон Литгоу (Альбус Дамблдор) Фото: Danny Moloshok / Reuters Джанет Мактир (Минерва Макгонагалл) Фото: Vianney Le Caer / Invision / AP Паапа Эссиеду (Северус Снейп) Фото: Vianney Le Caer / Invision / AP Ник Фрост (Рубеус Хагрид) Фото: @friedgold Люк Таллон (Учитель Квиррелл) Фото: Frank Augstein / AP Пол Уайтхаус (Аргус Филч) Фото: Peter Nicholls / Reuters

«Талант этих трех уникальных актеров прекрасен, и мы с нетерпением ждем, когда весь мир увидит их магию на экране»,— сказали продюсеры сериала Франческа Гардинер и Марк Майлод (цитата по Variety).

Ранее HBO объявила имена других утвержденных актеров. Роль Альбуса Дамблдора в сериале получил Джон Литгоу, известный по фильму «Конклав». Минерву Макгонагалл сыграет Джанет Мактир («Миссия невыполнима», «Малифисента»).

Роли в сериале о Гарри Поттере также получили:

Паапа Эссиеду — Северус Снейп («Черное зеркало», «Убийство в Восточном экспрессе»);

Ник Фрост — Рубеус Хагрид («Доктор Кто», «Типа крутые легавые»);

Люк Таллон — Квиринус Квиррелл («Леопольдштадт», «Патриоты»);

Пол Уайтхаус — Аргус Филч («Алиса в Стране чудес», «Гарри Поттер и узник Азкабана»).

Сериал по книгам Джоан Роулинг о Гарри Поттере снимает телекомпания HBO совместно с Warner Bros. Discovery. Variety пишет, что съемки начнутся летом. Премьера сериала ожидается в 2026–2027 годах.

Петр Бузлаев