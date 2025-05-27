HBO утвердила главных героев в сериал о Гарри Поттере
Роль Гарри Поттера в одноименном сериале от HBO сыграет Доминик Маклафлин. Рона Уизли сыграет Аластер Стаут, Гермиону Грейнджер — Арабелла Стэнтон. Прослушивание на главные роли прошли более 30 тыс. детей.
«Талант этих трех уникальных актеров прекрасен, и мы с нетерпением ждем, когда весь мир увидит их магию на экране»,— сказали продюсеры сериала Франческа Гардинер и Марк Майлод (цитата по Variety).
Ранее HBO объявила имена других утвержденных актеров. Роль Альбуса Дамблдора в сериале получил Джон Литгоу, известный по фильму «Конклав». Минерву Макгонагалл сыграет Джанет Мактир («Миссия невыполнима», «Малифисента»).
Роли в сериале о Гарри Поттере также получили:
- Паапа Эссиеду — Северус Снейп («Черное зеркало», «Убийство в Восточном экспрессе»);
- Ник Фрост — Рубеус Хагрид («Доктор Кто», «Типа крутые легавые»);
- Люк Таллон — Квиринус Квиррелл («Леопольдштадт», «Патриоты»);
- Пол Уайтхаус — Аргус Филч («Алиса в Стране чудес», «Гарри Поттер и узник Азкабана»).
Сериал по книгам Джоан Роулинг о Гарри Поттере снимает телекомпания HBO совместно с Warner Bros. Discovery. Variety пишет, что съемки начнутся летом. Премьера сериала ожидается в 2026–2027 годах.