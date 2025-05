HBO утвердила главных героев в сериал о Гарри Поттере

Близнецы продолжают работать вместе как дуэт над различными проектами. В кино снимаются редко. В 2017 году состоялась премьера их подкаста Normal Not Normal. Братья также участвуют в деятельности благотворительных организаций Help Harry Help Others и Virgin Money Giving. Активно занимаются спортом

Фото: instagram.com/jamesphelps_pictures