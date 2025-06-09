Трамп: без Нацгвардии Лос-Анджелес «был бы стерт с лица земли»

Президент США Дональд Трамп назвал отличным решением ввод войск Нацгвардии в Лос-Анджелес для подавления «жестоких, спровоцированных беспорядков». По его словам, иначе город был бы «стерт с лица земли». Он также раскритиковал власти Калифорнии, которые посчитали действия президента ошибочными.

«Если бы мы этого не сделали, Лос-Анджелес был бы полностью уничтожен. Крайне некомпетентные "губернатор" Гэвин Ньюсом и "мэр" Карен Басс должны были бы сказать: "Спасибо, президент Трамп, вы так великолепны. Мы — ничто без вас, сэр"»,— написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social. «Вместо этого они предпочитают лгать народу Калифорнии и всей Америки, утверждая, что наша помощь была не нужна и это якобы "мирные протесты"»,— сказал президент США.

6 июня в Лос-Анджелесе вспыхнули беспорядки, направленные против иммиграционной политики Дональда Трампа, в городе начались столкновения с полицией, они сопровождались поджогами автомобилей и арестами. Дональд Трамп распорядился отправить в Лос-Анджелес 2 тыс. бойцов Национальной гвардии для подавления протестов. Белый дом заявил, что некомпетентные власти Калифорнии и Лос-Анджелеса, представляющие Демократическую партию, «укоренили беззаконие». Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что подаст в суд на президента США Дональда Трампа за ввод войск без согласования с властями штатов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дональд Трамп пошел на Калифорнию».

Лусине Баласян