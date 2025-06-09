Губернатор Калифорнии подаст в суд на Трампа за ввод Нацгвардии в Лос-Анджелес

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что подаст в суд на президента США Дональда Трампа из-за ввода войск Национальной гвардии в Лос-Анджелес для подавления протестов. Перед этим губернатор потребовал от президента и главы Пентагона Пита Хегсета отозвать Нацгвардию и предоставить местным властям самостоятельно разобраться с ситуацией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jill Connelly / Reuters Фото: Jill Connelly / Reuters

«Это именно то, чего хотел Дональд Трамп. Он разжигал пожары и незаконно принял решение о федерализации Национальной гвардии. Подписанный им указ распространяется не только на Калифорнию. Это позволит ему сделать то же самое в любом другом штате. Мы подаем на него в суд»,— написал Гэвин Ньюсом в соцсети X.

6 июня в Лос-Анджелесе вспыхнули беспорядки из-за действий Иммиграционной и таможенной службы США, занятой по распоряжению Белого дома поимкой и высылкой нелегалов из страны. Для подавления волнений Дональд Трамп распорядился отправить в город, который считается одним из городов-убежищ для мигрантов, 2 тыс. бойцов Национальной гвардии. Власти Калифорнии, поддерживающие демократов, обвинили администрацию президента США в попытке напугать собственных граждан.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дональд Трамп пошел на Калифорнию».

Лусине Баласян