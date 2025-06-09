Роспотребнадзор заявил о безопасности морской воды от Новороссийска до Абхазии

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эпидемиологическая ситуация в Краснодарском крае стабильна. По ее словам, пробы морской воды и песка от Новороссийска до границы с Абхазией соответствуют нормам.

«Учитывая высокую загрузку аэропорта Сочи и растущий интерес к черноморским курортам, готовность к сезону и соблюдение гигиенических норм становятся ключевыми факторами для обеспечения безопасности отдыхающих и успешного проведения летнего сезона»,— приводит пресс-служба ведомства слова госпожи Поповой. Сегодня она обсудила с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым готовность региона к курортному сезону. Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что риск завоза опасных инфекций сохраняется.

По словам Анны Поповой, в этом году ведется очень плотный мониторинг ситуации на черноморском побережье. Особое внимание уделяется контролю за общепитом. Профилактические мероприятия в Сочи в прошлом году помогли стабилизировать заболеваемость кишечными инфекциями. Кроме того, число жалоб на медицинскую помощь в регионе значительно снизилось благодаря улучшению медицинского обслуживания.

В декабре прошлого года в Черном море произошел разлив мазута после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута. Пляжи Анапы и Темрюка закрыты для отдыхающих на лето 2025 года. Роспотребнадзор требует от владельцев танкеров в добровольном порядке компенсировать ущерб на сумму более 84,9 млрд руб.

Об устранении последствий разлива — в материале «Ъ» «Крушение танкера оплатят квартирами».

Елизавета Шмакова