В Курской области от атак дронов пострадали две жительницы

Из-за атак беспилотников ВСУ в Курской области пострадали два человека. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

В Судже 47-летняя местная жительница получила минно-взрывную травму и осколочные ранения спины. Ее доставили в Курскую облбольницу.

В Беловском районе 32-летняя курянка попала в ДТП, пытаясь увернуться от дрона, после чего самостоятельно обратилась в облбольницу. Врачи диагностировали у нее ушиб мягких тканей спины.

Накануне два мирных жителя пострадали от атак БПЛА на автомобили в регионе. Утром в результате атаки ВСУ на село в Рыльском районе один человек погиб и пятеро получили ранения.

О том, что происходит в макрорегионе после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов